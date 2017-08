La rusa Maria Sharapova regresó este lunes a un Grand Slam por la puerta grande al vencer en tres set (6-4, 4-6, 6-3) a la rumana Simona Halep, número dos del mundo, en el Us Open que se celebra en Nueva York.



La tenista de 30 años, ganadora de cinco grandes títulos, fue suspendida quince meses por dar positivo en un control antidoping tras el Abierto de Australia de 2016. La suspensión terminó en abril de este año, pero no participó ni en Roland Garros ni en Wimbledon.



Desde entonces sólo había disputado nueve partidos por culpa de varias lesiones. Sin embargo, la clase de Sharapova se mantuvo intacta sobre la superficie del Us Open, pues protagonizó un encuentro muy intenso para un duelo de primera ronda, que duró dos horas y 44 minutos, con 66 golpes ganadores y 64 faltas directas.



La rusa, que ocupa la posición 146 de la tabla mundial y participa en el torneo como invitada (wild-card) por haberse alzado con el título de 2006, logró tirar al suelo el objetivo de Halep de irse de Nueva York como la número uno.



"Sólo pensé que hoy era un nuevo día, una nueva oportunidad, un nuevo partido, pero ha sido mucho más que esto", contó la tenista. "Sabía lo que quería hacer, pero ganar de esta forma a la número 2 del mundo es un enorme motivo de orgullo", agregó la exnúmero uno.



FUENTE (AFP)