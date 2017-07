Venus Williams "destrozada" por accidente mortal en que está involucrada

La tenista estadounidense Venus Williams confesó sentirse "destrozada" emocionalmente por el accidente de carretera en el que se vio involucrada en junio en Florida y le costó la vida a un hombre de 78 años.



"Estoy destrozada, con el corazón roto por este accidente", escribió la ex número uno del mundo en su cuenta en Facebook. "Mis más sinceras condolencias a la familia y amigos de Jerome Barson, que están en mis pensamientos y oraciones", agregó la mayor de las hermanas Williams, de 37 años, que desde el lunes participará en el torneo de Wimbledon.



La ex número uno mundial, actualmente undécima en la clasificación de la WTA, fue declarada responsable el jueves por la policía de Palm Beach Gardens (Florida) de un accidente de tránsito que provocó la muerte de un hombre de 78 años.



Según el reporte policial, Williams redujo la velocidad en medio de una intersección y fue chocada por un coche manejado por Linda Barson, de 68 años, quien tenía luz verde, señala el informe de la policía de Florida.



El accidente ocurrió el 9 de junio en la ciudad de Palm Beach Gardens, al norte de Miami. El esposo de la conductora, Jerome Barson, sufrió un impacto craneal y murió dos semanas después en el hospital.



Williams, indicó la policía, no estaba bajo la influencia de drogas o alcohol, por lo que lo que quedó en libertad. La familia de la víctima inició el jueves un procedimiento civil por daños y perjuicios.



(AFP)