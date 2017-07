El español Rafael Nadal debutó en Wimbledon 2017 con una victoria en primera ronda ante John Millman. Tras su buena actuación en los torneos previos, el ibérico se perfila como uno de los candidatos a llevarse el certamen inglés.



Eso sí de llegar a la final, el 'Rafa' ya mencionó a que rival no quisiera enfrentar. "No quisiera jugarla contra Roger Federer. Evidentemente, no me gusta jugar finales contra los mejores, no soy tonto", sostuvo el actual número dos del mundo.



Es que el suizo es uno de los rivales más difíciles, pero cuando se trata de competiciones sobre césped es aún más complicado. Actualmente, Federer lidera con siete trofeos la lista de tenistas con mayor títulos en el tercer Grand Slam.



Cabe señalar que en lo que va del año, ambos competidores se han enfrentado en tres ocasiones (Masters 1000 de Miami, de Indian Wells y el Abierto de Australia). En todas, 'Su Majestad' derrotó a Rafael Nadal.