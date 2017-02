Una estrofa del himno alemán que fue eliminada tras la Segunda Guerra Mundial y fue interpretada por error antes del primer duelo de la Copa Federación entre Estados Unidos y Alemania dejó literalmente en 'shock' a las visitantes que, como si fuera poco, tuvieron el sábado un día para el olvido.



"Podría haberme echado a llorar. Fue, sencillamente, un momento increíblemente triste y chocante. No me podía explicar cómo podía pasar", manifestó la capitana del equipo germano, Barbara Rittner, al comentar lo que, a su juicio, fue "un escándalo".



El incidente se produjo cuando la cantante elegida para interpretar el himno de las visitantes pronunció algo así como "Alemania, Alemania por encima de todo...", una expresión que se asocia a los tiempos del nazismo.



"Es lo peor que me ha pasado en mi vida", declaró indignada Andrea Petkovic poco después de caer ante la estadounidense Alison Riske por 7-6 (12-10) y 6-2 en el Royal Lahaina Resort, de Maui.



"Fue la encarnación de la ignorancia. Estamos en 2017, estamos en el siglo XXI. Y algo así no puede ni debe pasar", añadió la tenista tras revelar que se planteó abandonar la cancha.



Para Ritter, el incidente fue apenas el preámbulo de un "día de mierda" ya que, además de la derrota de Petkovic, luego perdió por lesión a Julia Görges durante el choque contra Coco Vandeweghe.



Un comunicado de la Federación Estadounidense de Tenis expresó sus disculpas ante el equipo alemán de la Copa Federación y los aficionados, y garantizó que el error "no volverá a pasar".



Resultado del tope USA-Alemana en la Copa Federación: Estados Unidos 3 Alemania 0



Sábado:

-Alison Riske (USA) a Andrea Petkovic (GER) 7-6 (12/10), 6-2



Domingo:

-CoCo Vandeweghe (USA) a Julia Goerges (GER) 6-3, 3-1, abandono (partido pendiente del sábado)

-Coco Vandeweghe (USA) a Andrea Petkovic (GER) 3-6, 6-4, 6-0

-Alison Riske (USA) vs Julia Goerges (GER) no jugado



Dobles:

-Bethanie Mattek-Sands/Coco Vandeweghe (USA) vs Laura Siegemund/Carina Witthoeft (GER) no jugado



Fuente: EFE



