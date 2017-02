A medida que las redes sociales se han masificado, los deportistas han ido mutando y usándolas para acercarse a sus seguidores. Novak Djokovic es casi un experto en el tema. Y casi, porque cometió un error mientras grababa un Facebook Live con la ayuda de su esposa.



El serbio jugará en el ATP 500 Abierto de México, en Acapulco. Será su primer torneo en el año, por lo que decidió agradecer el apoyo a sus fanáticos y no tuvo mejor idea que hacerlo grabando un video en vivo desde su cuenta de Facebook.

Novak Djokovic La esposa de Novak Djokovic está presente en casi todos los torneos importantes. (Getty)

“Gracias a todos por mirarme y espero que lo hayan disfrutado”, se despidió Novak Djokovic. Sin embargo, se olvidó de terminar la transmisión y quienes lo estaban sintonizando se ganaron con la discusión con Jelena Ristic, la madre de su hijo.



"Me gusta agarrar la cámara, se siente bien. Creo que me hace sentir más amigable", le dijo a su pareja. Pero esta no se lo tomó bien.



Novak Djokovic Su hijo Stefan nació en el 2014. (Getty)

"¿Cómo te estás comportando? Por todos los cielos. 'Gracias, mi amor. Gracias'. ¿No es eso lo que deberías estar diciendo?", le refutó la joven de 30 años. Una pelea que pudo haberse ocultado del público de tan solo darse cuenta que seguían grabando.



