Aunque rara vez son un éxito en la gran pantalla, las películas sobre tenis tienen un papel estelar este año en el Festival Internacional de Cine de Toronto, que comienza con 'Borg/McEnroe'. El teaser ya está disponible en YouTube.



La cinta, protagonizada por Shia LaBeouf como John McEnroe y Sverrir Gudnason como Bjorn Borg, inaugura el festival canadiense de 10 días, considerado una plataforma de lanzamiento para las películas más anticipadas del otoño.



YouTube (Difusión)

Este año el tenis recibe más atención que nunca en el festival, donde también se estrenará la confrontación entre Billie Jean King y Bobby Riggs 'Battle of the Sexes', así como el documental 'Love Means Zero', sobre el entrenador Nick Bollettieri.



'Borg/McEnroe' se enfoca en la rivalidad y las finales de Wimbledon de 1980 entre ambas leyendas del tenis de temperamentos diferentes. Es una producción sueca dirigida por el cineasta danés Janus Metz Pedersen.

Fuente: AP