Regalar un partido es una actitud antideportiva que la Federación de Tenis no deja pasar por agua tibia. Es por ello que Bernard Tomic podría enfrentarse a una sanción tras haber regalado un partido en el ATP 250 de Delray Beach.



El hecho ocurrió en el partido ante Steve Darcis. El australiano iba perdiendo el segundo set y no tuvo mejor idea que regalar los puntos para terminar lo más pronto posible y comenzar el tercer set. Al final, la jugada no le salió como quiso pues perdió el encuentro por 6-3, 1-6, 4-6.

Este escándalo se suma a aquel se protagonizó en el pasado. En el verano del 2015 fue detenido por organizar una fiesta en un hotel de Florida. La administración se quejó de la bulla y la policía tuvo que intervenir.



Pero de lo que debería estar preocupado es de recibir una sanción. Nick Kyrgios fue multado con 200 mil dólares por protagonizar un tanking (dejarse ganar). Una actitud que debería eliminarse del deporte blanco.



