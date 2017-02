El canadiense Denis Shapovalov fue multado con 7 mil dólares por haber dado un pelotazo al juez de silla el domingo en un partido de Copa Davis ante Gran Bretaña, acción que costó la eliminación directa de su país, anunció este lunes la Federación Internacional de Tenis (ITF).



Shapovalov, de 17 años y 234º de la ATP, fue descalificado al pagar su frustración tras un punto perdido lanzando un pelotazo sin dirección que golpeó con mucha potencia en la cara del juez de silla.



El británico Kyle Edmund estaba liderando 6-3, 6-4 y 2-1 el partido en el momento del incidente.



Copa Davis El juez tuvo que ser trasladado a un hospital tars el golpe. (Getty)

"Shapovalov ha sido multado luego de haber sido descalificado por conducta antideportiva por golpear, de manera no intencional, al juez de silla Arnaud Gabas en el ojo con una pelota durante el quinto punto de la serie de Grupo Mundial contra Gran Bretaña", publicó la ITF, organizadora de la Davis.



"Luego de perder su servicio en el tercer game del tercer set, Denis Shapovalov pegó una pelota con fuerza que golpeó, sin intención, al juez de seilla Arnaud Gabas en su ojo izquierdo, que requirió atención médica", añadió.



Shapovalov pidió disculpas por su acción en la red social Twitter: "No hay excusas para este comportamiento, tomo toda la responsabilidad de mi acción. Lo siento mucho por Mr Gabas, con el que me disculpé en persona. Lo siento mucho por dejar sin Copa Davis a mis compañeros y a mi país".



Gabas tuvo que ser trasladado a un hospital en Ottawa, donde se jugaba la eliminatoria, por precacución debido al hematoma y al hinchazón que tenía alrededor del ojo izquierdo tras el fuerte golpe. Su estado no reviste gravedad.



Gran Bretaña jugará con Francia en los cuartos de final de la Copa Davis en abril.



Fuente: AFP



