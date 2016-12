Caín Velásquez no puede escapar de las lesiones. El peleador mexicano fue retirado del UFC 207 debido a una lesión en la espalda que podría llevarlo al quirófano. Fabricio Werdum, su rival, aún quiere ser parte de la cartelera.

“La Comisión Atlética de Nevada anunció que Caín Velasquez no es apto para pelear. Como resultado, el peleador fue retirado de la cartelera de UFC 207, el 30 de diciembre. El evento estelarizado por la campeona Amanda Nunes contra la retadora Ronda Rousey proseguirá con 10 peleas en su formación”, anunció la UFC en su página web.

Esta es la segunda vez que Caín Velásquez se retira de una pelea contra Fabricio Werdum debido a una lesión en la espalda. La primera fue en enero del 2016. El excampeón de la UFC ha tenido siete operaciones a lo largo de su carrera, y podría tener una octava con esta recaída.

Tras el anuncio, Fabricio Werdum reafirmó su deseo de seguir siendo parte del UFC 207. “Si me llaman y me dicen que tienen un rival para mi, acepto. Estoy dispuesto a enfrentar a cualquiera. No le tengo miedo a nadie”, dijo.

