UFC 207: Cody Garbrandt se burló de Dominick Cruz con pasos de baile

Cody Garbrandt fue una de las grandes estrellas del UFC 207 que se realizó este viernes en el T-Mobile Arena de Las Vegas, tras vencer a Dominick Cruz por decisión unánime y convertirse en el nuevo campeón gallo de la compañía.

Pero lo más impresionante no fue la victoria de Cody Garbrandt, sino la forma en que lo consiguió. El peleador norteamericano se burló del campeón durante los cinco rounds de combate gracias a su veloz momiviento de piernas y cabeza.

Incluso, Cody Garbrandt se animó a improvisar algunos pasos de baile cuando Dominick Cruz lanzaba golpes al aire sin poder tocarlo. Un verdadero espectáculo que disfrutaron todos los asistentes al evento.

“He esperado desde que tenía dice años por este momento. Le agradezco a todos los que me apoyaron. No sería el campeón que soy ahora si no fuera por él”, dijo Cody Garbrandt, dedicándole el título a un niño que sufría de leucemia.

