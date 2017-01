UFC 207: Ronda Rousey habló por primera vez tras derrota ante Amanda Nunes

Desde que se anunció su regreso al octágono, Ronda Rousey decidió alejarse completamente de la prensa. Y, como era de esperarse, hizo lo mismo cuando perdió por nocaut ante Amanda Nunes en el UFC 207.

Desde que se anunció su derrota, Ronda Rousey se ha mantenido al margen. Sin embargo, la rubia por fin habló. Declaró para ESPN y aseguró que se tomará un tiempo libre.

“Estoy agradecida con mis fans, quienes han estado conmigo en las buenas y en las malas. No tengo palabras para explicarles cómo me siento. Regresar con una victoria fue mi meta por el último año. Sin embargo, a veces las cosas no salen como uno quiere. Estoy orgullosa de la división femenina en la UFC y felicito a todas las mujeres en ella, incluida Amanda. Necesito tomarme un tiempo para reflexionar y pensar en el futuro. Gracias por creer en mi y entender”, fue el mensaje de Ronda Rousey.

Aunque no habló de su próximo retiro, se especula que el UFC 207 fue la última pelea de Ronda Rousey. La excampeona de peso gallo ya hizo historia en la compañía y puede que este sea su momento para colgar los guantes.

