Ronda Rousey podrá haber perdido el cinturón gallo femenino de la UFC, pero sigue siendo una de las peleadoras más famosas del planeta. Es por eso que la compañía ha tenido que ofrecerle una gran suma para que vuelva a subir al octágono tras caer noqueada ante Holly Holm.

En la previa del UFC 207, el sitio MMA Fighting publicó un documento de la Comisión Atlética de Nevada, el cual especifica que Ronda Rousey recibirá nada menos que tres millones de dólares por enfrentar a Amanda Nunes.

Este documento también explica que la cifra no es negociable. Es decir, Ronda Rousey recibirá este monto sin importar el resultado de su pelea ante Amanda Nunes. Esto sin tener en cuenta los ingresos por ventas de PPV (pay per view). Sin embargo, no recibirá ninguna bonificación en caso de llevarse el triunfo.

Amanda Nunes, por su parte, recibirá cien mil dólares por pelear y otros cien mil en caso se lleve la victoria. Una cifra muy por debajo de la que estaría percibiendo Ronda Rousey, a pesar de ser ella la campeona. Aunque la brasileña también recibirá una parte de las ventas por PPV.

Conor McGregor fue quien batió el record de la bolsa más costosa, tras recibir precisamente tres millones de dólares en su combate ante Nate Diaz en el UFC 202, el 20 de agosto de este año.

