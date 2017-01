UFC: BJ Penn y la verdad detrás de su regreso al octágono

BJ Penn, leyenda viva de las artes marciales mixtas, volverá a la UFC este domingo para enfrentar a la estrella mexicana Yair 'Pantera' Rodríguez, en lo que será la pelea estelar del UFC Fight Night 103 de Phoenix, Arizona.

Han pasado casi tres años desde que BJ Penn decidió colgar los guantes. Y hoy en día, muchos fanáticos no se explican el motivo que lo ha impulsado a regresar, pues el peleador hawaiano se coronó campeón en dos divisiones (wélter y ligero), ingresando al Salón de la Fama de la UFC. Entonces, ¿por qué decidió volver a sus 38 años?

(Getty Images) (Getty Images)

En una reciente entrevista, BJ Penn explicó que su "vida no era la misma" cuando estuvo alejado de la jaula. Y que a pesar de su edad todavía tiene resto físico para competir al más alto nivel dentro del octágono de la UFC.



"Todo el mundo va a decir que no tengo nada que probar, pero simplemente amo pelear. Ganar una pelea todavía lo es todo para mí, incluso a mis 38 años. Eso es lo que hacemos, es nuestra identidad. Simplemente amo toda está presión, amo hacer esto. No lo dejaría por nada del mundo", explicó Penn.

(Getty Images) (Getty Images)

Pero el amor por las artes marciales mixtas no es lo único que impulsó a BJ Penn a pegar la vuelta. El 'Prodigio' también quiere imponer un récord que será casi imposible de superar para cualquier peleador dentro de la compañía.



"Quiero ganar ese tercer cinturón. Cuando gané el título wélter, sabía que iba a bajar para ganar el ligero. [...] Mucha gente está cansada después de mucho tiempo, pero yo estoy aquí para probarles lo contrario. El 2017 será por mucho el año más grande en la historia de las artes marciales mixtas. Quiero pelear el mayor número de veces posible, ese es mi plan", finalizó.



(Getty Images) (Getty Images)

