UFC: Caín Velasquez amenazó con patearle el trasero a Fabricio Werdum

Un gran susto pasaron esta semana los fanáticos de la UFC, luego de que empezaran a circular rumores de una posible lesión en la espalda que dejaría a Caín Velasquez fuera del UFC 207, evento que se realizará el próximo 30 de diciembre en Las Vegas.

► La descabellada cifra que pide Nate Diaz para volver a la UFC

Si bien las dolencias en la espalda de Caín Velasquez están presentes, el mismo peleador de raíces mexicanas aseguró que de todos modos subirá al octágono para buscar su revancha ante Fabricio Werdum, quien le arrebató el título de pesos pesados de la UFC en junio de 2015.

“De todas formas voy a pelear. De hecho he publicado algunas cosas en las redes sociales para demostrarles que estoy listo. Tu sabes, yo golpeando los sacos y ese tipo de cosas”, dijo Caín Velasquez en una entrevista con Ariel Helwani, donde también habló sobre el uso de marihuana medicinal para controlar el dolor.

“En realidad ya no la estoy usando, solo fue para sobrellevar el campamento. Ya no quería tomar analgésicos por el riesgo de hacerme adicto. No quiero eso para mí. Con todo este asunto de lado, estoy listo para pelear. Estoy listo para patearle el trasero a Werdum, eso es todo”, finalizó el excampeón pesado de la UFC.

TAMBIÉN LEE…