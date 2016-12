Caín Velasquez se viene preparando para uno de los retos más duros de su carrera. El peleador de raíces mexicanas saldrá en busca de su revancha el próximo 30 de diciembre en el UFC 207, donde enfrentará a Fabricio Werdum, quien le arrebató el cinturón de los pesos pesados.

En los últimos días se habló de la posibilidad de que Caín Velasquez no estaría presente en el T-Mobile Arena de Las Vegas, pero el mismo peleador las terminó desmintiendo. Sin embargo, reveló que actualmente sufre grandes dolores en la espalda por los que será operado tras la pelea.

“Es un dolor constante que baja por la pierna y llega a un punto en donde, si estás de pie por 10 minutos, entonces tienes que sentarte. Si te mueves durante un tiempo, una media hora, va a ser bastante doloroso. Vas a tener que sentarte para aliviar la presión de tu espalda”, explicó Caín Velasquez en una entrevista con ESPN.

“La cirugía básicamente se trata de raspar un poco el hueso para hacerle espacio a mi nervio ciático”, agregó Caín, quien por ahora ha tenido que tomar otras medidas para controlar ese dolor. Por eso empezó a utilizar un spray de aceite de cannabidiol (principal componente de la marihuana), el cual asegura es mucho mejor que los analgésicos.

“Es lo único que me permite seguir entrenando, no estoy tomando un analgésico perjudicial para mi cuerpo al que después me volveré adicto. Puede sonar raro, pero son cosas por las que pasamos los peleadores. En el pasado, en la NFL, los jugadores se hacían adictos a los analgésicos. No quiero ser uno de ellos”, finalizó Caín Velasquez.

