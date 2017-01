La pelea soñada por todos los fanáticos está cada vez más cerca de concretarse. Floyd Mayweather reveló que está dispuesto a pagarle 15 millones de dólares a Conor McGregor para enfrentarse dentro de un ring de boxeo.

Pero al parecer esta oferta no ha llenado en lo más mínimo las expectativas de Conor McGregor, quien en algún momento aseguró que no pelearía contra 'Money' por menos de 100 millones dólares.

Conor McGregor y Floyd Mayweather podrían enfrentarse en una pelea millonaria. (Internet) Conor McGregor y Floyd Mayweather podrían enfrentarse en una pelea millonaria. (Internet)

Lejos de considerar la oferta de Floyd Mayweather, el campeón ligero de la UFC decidió responder a través de su cuenta de Instagram con una imagen, la cual puede haber sido considerada ofensiva por el ex campeón mundial de boxeo.



Junto a una caricatura donde aparece noqueando a Mayweather, Conor McGregor escribió "Llámenme C.J Watson". ¿Quién es este personaje? Nada menos que el jugador de la NBA que se mensajeaba con la novia de 'Money' en 2010, provocando una discusión que terminaría con una denuncia contra el boxeador por violencia doméstica.



Floyd Mayweather todavía no se pronuncia al respecto, aunque está claro que no le debe haber hecho nada de gracia que Conor McGregor bromee con un caso que incluso lo terminó llevando a prisión. ¿Crees que se le pasó la mano al irlandés?

Call me C.J Watson! www.macmojiapp.com Una foto publicada por Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) el 11 de Ene de 2017 a la(s) 10:56 PST

TAMBIÉN LEE...