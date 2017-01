Nadie puede discutir la contundencia con la que Amanda Nunes venció a Ronda Rousey por nocaut técnico el pasado 30 de diciembre, en la pelea estelar del UFC 207. Pero muchos han criticado a la campeona por las declaraciones que lanzó luego de su victoria.

"No entiendo cómo es que Ronda Rousey llegó tan lejos en esta división. La verdad no entiendo por qué esas chicas perdieron contra ella", dijo Amanda Nunes a TMZ, asegurando que la excampeona no se encuentra al nivel más alto de la división.

Cat Zingano venció por nocaut técnico a Amanda Nunes en el UFC 178. (Getty Images) Cat Zingano venció por nocaut técnico a Amanda Nunes en el UFC 178. (Getty Images)

Para Cat Zingano, la única peleadora de la UFC que pudo noquear a Amanda Nunes (el 27 de septiembre de 2014), las palabras de la actual campeona han sido irrespetuosas. Y aseguró que está en busca de una segunda pelea entre ambas en un futuro cercano.

"No estoy pidiendo una revancha aún, esa me la ganaré. Pero Amanda, eres una irrespetuosa con Ronda Rousey, te detesto por ser una malagradecida", escribió Cat Zingano, quien viene de perder por decisión ante Julianna Peña en el UFC 200.



