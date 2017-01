Las dos últimas víctimas de Amanda Nunes fueron nada menos que Miesha Tate y Ronda Rousey. La brasileña noqueó a ambas estrellas de la UFC en el primer round y convenció a muchos de que prácticamente es invencible en la división gallo.



Pero Valentina Shevhenko se niega a aceptar esta condición. La representante peruana en la UFC, quien protagonizó una verdadera 'guerra' con Amanda Nunes en marzo del 2016, aseguró que será ella quien demuestre lo contrario dentro del octágono.

Valentina Shevchenko enfrentó a Amanda Nunes el 5 de marzo del 2016.

"Estoy segura de que voy a volver a enfrentar a Amanda, pero esta vez será una pelea muy diferente. Y el resultado también será totalmente distinto", le dijo a Depor Valentina Shevchenko, quien perdió por decisión unánime su primer combate ante la actual campeona.



En cuanto a Ronda Rousey y la película de terror que vivió ante Amanda Nunes, Valentina Shevchenko aseguró que la pelea estuvo mal planteada. Y que 'Rowdy' debió buscar la pelea en el piso desde el inicio.



"Ronda no debió salir a boxear. Creo que debió ir de frente al clinch para llevar la pelea al piso. Aunque Amanda tenía claro que no debía luchar contra Ronda para no darle ventaja", explicó la 'Bala'.

Ronda Rousey perdió por nocaut técnico ante Amanda Nunes en 48 segundos.

Precisamente la derrota de Ronda Rousey le permitió a Valentina escalar al primer lugar del ránking gallo de la UFC. Aunque la 'Bala' aseguró que no siente presión por encontrarse en esa posición.



"Estoy en plena preparación para mi próxima pelea, por eso no estoy poniendo mucha atención en los números. Más allá del ránking en el que me encuentre, mi meta es ser la campeona de la división", agregó.

Valentina Shevchenko viene de vencer a Holly Holm por decisión unánime.

Con miras al título



Valentina Shevchenko podría conseguir su revancha ante Amanda a mediados de este año, aunque esta vez sería por el título mundial. Para obtener esa oportunidad, tendrá que vencer el próximo 28 de enero a Julianna Peña en la pelea estelar del UFC Denver.



"Estamos haciendo una muy buena preparación para la pelea. Mi entrenador, el maestro Pavel Fedotov, siempre me exige al máximo en cada entrenamiento para sacar lo mejor de mí", explicó Valentina Shevchenko, quien llegó a Texas el último viernes para continuar con su campamento.



En Denver, cada golpe que Valentina conecte sobre Julianna Peña será pensando en el cinturón. Y, sobre todo, en sus enormes ganas de cobrarse revancha ante Amanda Nunes.



Valentina Shevchenko tiene un récord de 13 victorias y 2 derrotas.

