Valentina Shevchenko disputará el próximo 28 de enero una pelea vital para sus aspiraciones de convertirse en la campeona gallo de la UFC. La representante peruana enfrentará a la venezolana Julianna Peña el próximo 28 de enero en la pelea estelar del UFC on Fox 23, a realizarse en Denver, Colorado.

A menos de tres semanas de realizarse el combate, Julianna Peña ha revelado estar "obsesionada" con Valentina Shevchenko. Y que viene estudiando cada detalle del estilo de combate de la 'Bala' dentro del octágono.

Juliana Peña lleva cuatro victorias consecutivas en la UFC. (Getty Images) Juliana Peña lleva cuatro victorias consecutivas en la UFC. (Getty Images)

"He visto cada uno de los videos de Valentina Shevchenko en Internet. Me despierto pensando en ella, me duermo pensando en ella. La obsesión que tengo con ella es un poco enfermiza", reveló la peleadora venezolana en una entrevista con el programa Toe-2-Toe.



Julianna Peña sabe que no puede salir a especular en su pelea ante Valentina Shevchenko, cuya ganadora se convertirá en la nueva retadora al cinturón de la división, que en la actualidad le pertenece a la brasileña Amanda Nunes.

Valentina Shevchebko viene de vencer por decisión unánime a Holly Holm. (Getty Images) Valentina Shevchebko viene de vencer por decisión unánime a Holly Holm. (Getty Images)

"Quiero probarme a mí misma que soy una fuerza a tener en cuenta en la división, algo que siempre he dicho. Soy a quien deben temer, ellas no quieren estar en la jaula conmigo porque soy un animal en esa jaula. Soy una máquina y salgo a matar", agregó Peña.



Han pasado casi cuatro años desde que Julianna Peña perdió un combate por última vez. La 'Venezuelan Vixen', como también la conocen, viene de cuatro victorias consecutivas en la UFC, donde ha vencido a figuras de la talla de Cat Zingano y Jessica Eye. Sin duda, será un reto más que complicado para Valentina Shevchenko.



