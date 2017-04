Argentina lo pide y FIFA 17 lo avala en números: el crack que es mejor que Lionel Messi

Atalanta se encuentra en puestos de Europa League gracias al ‘Papu’ Gómez. El hincha argentino lo había perdido del mapa tras su salida de Arsenal y San Lorenzo. Y no es para menos. El delantero primero había ido al Catania, luego al Metalista de Ucrania y ahora brilla en el cuadro italiano, que ha logrado estar en mejores puestos que tradicionales equipos de la Serie A como lo son el Inter de Milán y el AC Milan. ¿Cómo ha sido premiado el jugador?



‘Papu’ Gómez es mejor que Lionel Messi en el FIFA 17. ¿Cómo puede esto posible? Es simple. El jugador lleva una grandísima temporada con 14 goles en la Serie A. De este modo, el si sumamos todas las habilidades de cada uno de los futbolistas, Messi obtiene una puntuación de 2025, mientras que el ‘Papu’ llega a 2134. ¿Ya deseas de jugar con él?



El ‘Papu’ mejora a Leo en estadísticas como visión de juego, agresividad, aceleración, agilidad, balance, centros, pases cortos y voleas. No solo, en cuanto a la forma física, el ex Arsenal de Sarandí se encuentra en mejor estado que el delantero del Barcelona.



Messi no jugó esta fecha con el equipo culé al encontrarse suspendido por una fecha en La Liga Santander. ¿Habrá sido esa razón? Puede ser que no, Argentina y los periodistas deportivos de ese país piden al ‘Papu’ por alguna razón. Ya el FIFA 17 ha respondido sobre el asunto y solo le quedará a Bauza decir si entra en una convocatoria o no.