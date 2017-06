FIFA 18: se introduce la tecnología de movimiento de jugadores reales para el juego

La nueva entrega de Electronic Arts apuesta por una personalización de personajes más completa que en cualquiera de sus entregas anteriores. Esto incluye el uso de la tecnología Motion Capture (captura de movimiento), que consiste en colocar sensores en el cuerpo de una persona para luego recrearla virtualmente. Y uno de los modelos en estas pruebas fue, desde luego, Cristiano Ronaldo.



Ronaldo en plena captura de movimiento para FIFA 18 (Fuente: easports.com) Ronaldo en plena captura de movimiento para FIFA 18 (Fuente: easports.com)

La captura de movimiento no es nueva para el mundo de los videojuegos. Ya se ha utilizado en juegos como BEYOND: Two Souls o también en The Last of Us, en los que actores reales representaron escenas de las cinemáticas del juego para poder recrear las expresiones de los personajes de la forma más fiel posible.

Catura de movimiento de los actores principales en The Last of Us (Fuente: Daylimotion) Catura de movimiento de los actores principales en The Last of Us (Fuente: Daylimotion)

Ellen Page y Willem Dafoe en la captura de movimiento para BEYOND: Two Souls (Fuente: Playstation) Ellen Page y Willem Dafoe en la captura de movimiento para BEYOND: Two Souls (Fuente: PlayStation)

EA ha utilizado esta tecnología para capturar los movimientos característicos de algunos futbolistas como Benzema, Lionel Messi, Robben, Sterling y Cristiano Ronaldo. De esta manera, los toques serán más precisos, giros más complejos y un control más leal con respecto a la aceleración de cada jugador, destreza y técnica.