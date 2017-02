Circolo Sportivo Italiano luchó hasta el último punto, pero no pudo concretar la victoria ante Alianza Lima, que cerró el marcador en 3-0 (25-16, 25-20 y 26-24). Ahora se ubica en la tercera casilla de la tabla general de la Liga Nacional Superior de Vóley (LNSV).



Alianza Lima tuvo a las mayores anotadoras del partido: Coraima Gómez con 13 puntos y Daniela Uribe igualó con Melissa Rangel con 10 unidades. Ambos combinados tuvieron un bloqueo y servicio parejo (11-10) y (6-5), pero el ataque fue ampliamente para el equipo ganador, (37-24).



"Estamos teniendo problemas en la recepción, y eso no ayuda en el enfoque a la definición. Circolo es un equipo que juega, su libero mejoró en el segundo y tercer set, y eso las ayudó a que puedan sumar en el marcador. Es un equipo que bloquea, sus refuerzos tienen un nivel interesante, y sabíamos que iba a ser un partido duro. Nuestro último encuentro será contra el SPV y vamos a jugar como si fuera una final. Queremos llegar a estar entre los cuatro, y en ese momento demostrar quien es el mejor" - declaró la atacante punta de Alianza Lima, Andreina Ruiz.



Ambos equipos regresarán el sábado 18 de febrero al Coliseo Manuel Bonilla de Miraflores. A las 16:00 horas Circolo vs Túpac Amaru y a las 18:00 horas Alianza vs Sport Performance Volleyball.



Fuente: FPV



