El año pasado, San Martín estuvo cerca del título sudamericano. Cayó en la final, pero esta derrota le enseñó mucho. Es por ello que en esta edición esperan volver a disputar la última instancia, solo que con un buen resultado. Su primera prueba será ante el Boca Juniors de Argentina este miércoles (4:30 pm, hora peruana) por el Sudamericano de Clubes 2017.



► Vóley: fixture de todos los partidos de San Martín en el Sudamericano de Clubes



El Coliseo del Centro Olímpico de Uberaba será el encargado de recibir la Serie B del torneo. Las 'Santas' comparten grupo con Rexona (Brasil), Dentil Praia (Brasil) y Olympic (Bolivia).



voley Este es el equipo que representará al Perú en el Sudamericano de Clubes. (San Martín)

Las dirigidas por Juan Diego García ya tienen experiencia en el Sudamericano. En sus presentaciones previas, conquistó la medalla de plata en Argentina 2016 y el bronce en Brasil 2015.



En paralelo, atraviesa por su buen momento deportivo, pues tras vencer a Deportivo Géminis en la última fecha de la Liga, lograron asentarse en la punta de la tabla con 24 puntos.



voley Ángela Leva es la mejor atacante del equipo de la San Martín. (LNSV)

“Nuestra apuesta es fuerte en el Sudamericano porque queremos mejorar la participación del torneo anterior. El equipo ha asimilado la idea táctica, hemos realizado ajustes en el juego y la carga física que se hizo las semanas anteriores, surtió efecto. Llegamos en un buen momento de competencia”, aseguró el DT español.



La jornada comienza el martes 14 con el duelo entre Villa Dora (Argentina) vs Olympic (Bolivia) en la sede de Uberlandia, y en simultáneo, en Uberaba se medirá Rexona (Brasil) vs Boca Juniors (Argentina).



Los seis equipos luchan por la clasificación al Mundial 2017, que no tiene todavía sede definida.



TAMBIÉN LEE...