La Liga Nacional de Vóley continúa este fin de semana en el coliseo Manuel Bonilla de Miraflores, con San Martín y Alianza Lima como principales protagonistas.



El último fin de semana, San Martín consiguió un imponente triunfo por 25-13, 25-19 y 25-12 sobre el Circolo Sportivo Italiano. Con este triunfo sumaron 12 puntos y se acercaron al líder Deportivo Géminis (15).



Por eso el equipo 'santo' saldrá con todo este domingo ante Alianza Lima. De conseguir un triunfo, el equipo de Ángela Leyva y Maguilaura Frías igualaría en puntaje y partidos jugados a Géminis.



Alianza Lima, por su parte, disputará dos partidos este fin de semana. El viernes abrirá la jornada ante un Túpac Amaru que lucha por salir de los últimos lugares de la tabla.



Viernes 20

Túpac Amaru vs. Alianza Lima (7:00 pm)

Deportivo Alianza vs. Sporting Cristal (9:00 pm)



Sábado 21

Géminis vs. Deportivo Alianza (4:00 pm)

Circolo Sportivo Italiano vs. Deportivo Jaamsa (6:00 pm)



Domingo 22

Túpac Amaru vs. Sporting Cristal (4:00 pm)

Alianza Lima vs. San Martín (6:00 pm)



