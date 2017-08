Después de un complicado Final Four, la selección peruana de vóley llega a Argentina para jugar en el Mundial Sub 18. Debutan este viernes (8:00 am) ante Japón, en el estadio Cubierto Claudio Newell, en Rosario.

Las 'matadorcitas' juegan en el Grupo D, que comparten con China, República Dominicana, Japón y Turquía. El primero consiguió un lugar en el podio en la edición anterior.

La primera fase es todos contra todos. La meta es estar entre los cuatro mejores de la serie para pasar a octavos de final. Los ganadores de los playoffs avanzarán a los cuartos de final, semifinales y finales para clasificarse de la primera a la octava posición.

El equipo que vestirá la blanquiroja será capitaneado por Flavia Montes, Kiara Montes, Aixa Vigil, Thaisa Mc Leod, Nayeli Vilchez y Yadhira Anchante, Claudia Palza, Ariagna Linares, Shanaya Ayme, Zandra Del Águila, Danitza Llaro y la libero, Valeria Takeda. Todas son dirigidas por Marco Queiroga.