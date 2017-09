Estuvo fuera de la selección peruana de vóley por más de un año, pero fue su desempeño con Sporting Cristal lo que la hizo regresar. Raffaella Camet volvió a ser parte del equipo y este domingo pisó nuevamente la cancha, después de dos años de ausencia.



“El plan de Luizomar De Moura me entusiasma bastante. Me provoca estar en la selección”, dijo cuando fue convocada. Un par de meses después, jugó con la bicolor. Fue por el Final Four que se disputó en el coliseo Manuel Bonilla.



Voley (Difusión)

"De regreso a ese sentimiento. Primera vez en dos años y más que piso la cancha con este honor de camiseta. Falta mucho todavía, pero los resultados no vienen de la noche a la mañana. Sigo preparándome. Esto recién comienza", señaló en sus redes sociales.



El próximo campeonato a disputar de la selección peruana de vóley será el Pre Mundial Japón 2018, que se llevará a cabo en Arequipa del 13 al 15 de octubre. Ahí, buscará el último cupo sudamericano para la cita mundialista.