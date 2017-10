La gira asiática para Roger Federer, actual número dos, empieza este miércoles (7:00 am/ ESPN) ante el argentino Diego Schwartzman. Ambos jugarán en la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái.

El suizo llegó con tiempo a Shanghái para seguir con su objetivo: volver a ser el mejor del ranking a final de año, algo que podría conseguir por sexta vez. "No podría estar más feliz con mi temporada", explicó el helvético en la previa.



"Me alivia saber que me encuentro mucho mejor que en la gira de Canadá y Estados Unidos. Estaría bien ganar algún título más, quizá dos sería algo bonito. Luego volver a entrenarse y estar listos para el próximo año", agregó.



Por su parte, el argentino llegó a estas instancias tras vencer en la fase previa al australiano Jordan Thompson en dos sets (6-4 y 7-6). Además, 'El Peque' viene de disputar el ATP de Tokio, certamen donde jugó hasta los cuartos de final.