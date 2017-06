Le dicen ‘El Ángel de los Andes´y se lo tiene bien ganado. Desde que tiene 13 años, Ángela Leyva no ha parado de jugar para la selección peruana de vóley y dejarlo todo en la cancha. Su hogar está aquí, pero sabe que su futuro está afuera.



Con tan solo 20 años, ‘Angelita’ es considerada una de las mejores en la selección, lo que ha despertado el interés de varios clubes del extranjero. Siempre los ha paseado, pero por fin se decidió: se despide de nuestro país este año.

¿Cuándo harás el salto al vóley internacional?

Me siento muy a gusto en la San Martín. Tengo seis años ahí y me ha ido súper bien, es un buen equipo, pero creo que ya es mi momento. Estoy preparada para jugar afuera.



¿Tienes propuestas?

Sí, un montón. De Turquía, Italia, Brasil, Tailandia... Estos países tienen las mejores ligas para jugar.



¿Qué tienen que ofrecerte para que aceptes?

Necesito un equipo que me deje jugar por la selección. Yo no me voy por la plata, sino para elevar mi nivel. La liga peruana ha mejorado un montón, pero afuera hay más exigencia.



Voley Ángela Leyva debutó a los 14 años con la selección peruana. (Eddy Lozano)

¿Dónde te ves de aquí a cinco años?

Trabajando en el extranjero. De este año no pasa. Espero que para octubre ya pueda tener algo definido.



Siempre vinculada al vóley...

Siempre. No tengo fecha para retirarme, pero cuando lo haga, quiero estudiar para ser entrenadora.



¿Tendrías el estilo de Natalia Málaga?

Somos diferentes, pero creo que estaría entre el de ella y el de Luizomar (De Moura), que es más tranquilo. De vez en cuando hay que poner orden.



¿Qué hubieras hecho si no te dedicabas al vóley?

Cantante. En realidad tengo muchos familiares que son artistas. ‘Guajaja’ es uno de ellos. Es mi tío, el primo de mi mamá.