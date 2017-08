La selección nacional de vóley sub 18 no pudo debutar con victoria en el Final Four de la categoría. Las 'matadorcitas' cayeron ante Cuba por 3-2 y buscarán derrotar a la escuadra argentina en su segundo partido (8:00 pm).

En el primer cotejo, las dirigidas por Marco Queiroga empezaron dominando el encuentro. Sin embargo, la reacción de las cubanas fue letal y terminaron por empatar el marcador 2-2, lo que conllevaría a un último set a favor de Cuba.

El cuadro albiceleste llega motivado a este partido, ya que venció por 3-2 a República Dominicana. Justamente, después de medirse con las sudamericanas, Perú tendrá como oponente a la escuadra caribeña este sábado 5 de agosto.

Cabe señalar que el Final Four sub 18 le permitirá a la selección nacional seguir acumulando experiencia y partidos de cara al Mundial de la categoría, que se realizará del 18 al 27 de agosto en Argentina.