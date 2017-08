La selección peruana de vóley perdió por 3-2 (25-16, 24-26, 26-24, 22-25 y 12-15) ante Cuba este viernes por el Final Four, último torneo de preparación que disputará de cara al Mundial sub 18 de Argentina.

El equipo dirigido por Marco Queiroga ganó con comodidad el primer set. Pero los dos siguientes fueron bastante parejos y le permitieron a Cuba llevarse el triunfo en un encuentro peleado.

Este mismo viernes por la noche (7:00 pm, hora peruana), la selección peruana de vóley disputará su segundo partido en el Final Four ante Argentina, rival que venció a República Dominicana en su primera presentación.

El Final Four sub 18 le permitirá a Perú seguir acumulando rodaje de cara al Mundial de la categoría, que se realizará del 18 al 27 de agosto en Argentina.

Equipo Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Perú 25 24 26 22 12 Cuba 16 26 24 25 15

PREVIA:



El camino al Mundial Sub 18 ya está por terminar, pero antes de ello, la selección peruana de vóley busca su último reto. Este viernes (11:30 am) empieza el Final Four, en el coliseo Manuel Bonilla de Miraflores, donde enfrentará a su similar de Cuba.

El primer rival del día será Cuba, quien debuta en este torneo. Será un duro rival por su tradición, pero está en el puesto 29 del ránking mundial de su categoría, muy por debajo de Perú (14).

Sin embargo, las 'matadoras' no pueden confiarse. En la pasada edición, en el 2015, no pudieron defender la casa y quedaron en tercer lugar.

Este mismo día, más tarde (7:00 pm), la selección peruana de vóley volverá a la cancha. En esta ocasión, será ante Argentina.