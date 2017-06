Pese a que la selección nacional de vóley no pudo obtener la medalla de bronce, hay motivos para sentir orgullo. Esto tras la reciente premiación del equipo ideal de la décimo sexta edición de la Copa Panamericana.

En el coliseo Lolo Fernández de Cañete, las autoridades de la competencia llamaron a la mejor jugadora de cada posición, pero tal fue la alegría al escuchar el nombre de Miriam Patiño. La líbero bicolor no se llevó solo un galardón, sino dos el de Mejor Recepción y Mejor Líbero.

"Estoy emocionada por lograr estos dos premios. Me hubiese gustado también ganar la medalla de bronce con el equipo, pero sé que este es un proceso y que mejoraremos. El técnico me dio la confianza y, por mi parte, me gusta ser perfeccionista, así que seguiré trabajando más", declaró Patiño.

Cabe señalar que el equipo ideal también fue conformada por la estadounidense Micha Hancock (Mejor en Servicio, Armado y La Más Valiosa), las dominicanas Betania de la Cruz (Mejor Ataque) y Brenda Castillo (Mejor Defensa) y la americana Elizabeth McMahon (Mejor Opuesta).