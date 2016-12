Un final inesperado tuvo el WWE SmackDown Live de esta semana, el cual tuvo como pelea estelar a Dolph Ziggler enfrentando a Baron Corbin para definir al nuevo retador al título mundial de AJ Styles.

Como era de esperarse, AJ Styles presenció la lucha desde la mesa de transmisión. Tras un intercambio de técnicas bastante intenso, Corbin lanzó a Ziggler dos veces contra la barricada, pero el rubio le respondió con una superkick y el conteo llegó a diez para ambos: empate.

Terminando el combate, AJ Styles cogió una silla y empezó a castigar a ambos protagonistas del combate. Al final, Dolph Ziggler y Baron Corbin terminaron de rodillas mientras el campeón les destrozaba la espalda.

De pronto, Daniel Bryan ingresó al cuadrilátero para hablar con AJ Styles. El gerente general de SmackDown decidió que lo más justo sería que, en la próxima edición del show azul, el ‘Fenomenal’ defienda su cinturón en una triple amenaza ante Dolph Ziggler y Baron Corbin.

AJ Styles was pissed off at Corbin and Ziggler so he laid them out with a steel chair #SDLive pic.twitter.com/mBmvMo5H76

