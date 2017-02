Baron Corbin demostró este martes en SmackDown Live que es un serio candidato a convertirse en campeón mundial de la WWE este domingo, cuando enfrente al campeón John Cena, Dean Ambrose, The Miz, Bray Wyatt y AJ Styles en Elimination Chamber.

En el último show previo el main event de la cámara de la eliminación, Daniel Bryan decidió regalarle a los fans un adelanto de la lucha estelar. Por eso, decidió que Corbin, Miz, Styles y Ambrose chocaran en una cuádruple amenaza.



Dean Ambrose tuvo grandes chances de llevarse el triunfo tras lanzar a AJ Styles y The Miz contra la barricada, para luego estrellar a Baron Corbin contra un poste. Pero AJ Styles se recuperó para conectarle un Moonsault Reverse.



Antes de que AJ Styles pueda finalizar a The Miz, Maryse consiguió sacar a su esposo del ring. Ese momento fue bien aprovechado por Baron Corbin, quien conectó un End of Days a AJ Styles para quedarse con la victoria.



