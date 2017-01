Las ‘peleas de fantasía’, como las llama la WWE, poco a poco se están cumpliendo. Primero fue Goldberg contra Brock Lesnar, y puede que le haya llegado el momento a John Cena y The Undertaker en WrestleMania 33.

► Hulk Hogan: el desplante que recibió por parte de Vince McMahon

Mucho se ha especulado sobre ese enfrentamiento, por lo que John Cena decidió mostrar su completo apoyo. “The Undertaker es ciertamente un cimiento de WWE, y así como yo he dicho que me habría gustado el conocer y compartir el ring con Andre The Giant, solo por todo el respeto y aura alrededor de la figura de Andre, creo que The Undertaker tiene el mismo respeto y aura a su alrededor. Si me preguntas si quiero estar en una lucha de alto perfil con una de las superestrellas más legendarios en la industria, la respuesta es sí”, aseguró a ESPN.

Y como no podría ser de otra forma, la WWE quiere que The Undertaker y John Cena pelee el próximo 2 de abril en WrestleMania 33. Esta sería la despedida del ‘Enterrador’ después de 17 años en la compañía.

► WWE: AJ Styles atacó a John Cena en la firma de contrato para Royal Rumble

Además, esta será una de las últimas peleas que se verán del ‘Marine’ en la WWE. Debido al cambio de dirección de su carrera, el luchador está cada vez menos presente de los eventos.

TAMBIÉN LEE…