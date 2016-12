La temible dupla formada por Bray Wyatt y Randy Orton en la WWE parecía destinada a reinar por mucho tiempo como campeones de parejas de SmackDown. Sin embargo, la alegría le duraría poco a los miembros de The Wyatt Family.

Durante el último SmackDown Live del año, Bray Wyatt y Randy Orton tuvieron el difícil reto de poner en disputa sus cinturones en una elimination match ante American Alpha, Heath Slater con Rhyno y The Usos.

En el inicio del combate, los miembros de The Wyatt Family decidieron no participar, pues su plan era agarrar cansado al último equipo que quedara de pie en el cuadrilátero. Pero no imaginaron que American Alpha tenía energía de sobra.

American Alpha se deshizo de Heath Slater con Rhyno y The Usos. Sobre el final, Randy Orton golpeó de casualidad a Luke Harper. Chad Gable y Jason Jordan aprovecharon la distracción para aplicar un Grand Amplitude sobre la ‘Víbora’ y llevarse el triunfo en el conteo.

