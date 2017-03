The Miz y Maryse no se ponen límites a la hora de provocar a sus rivales de cara a un combate en la WWE. Así lo demostraron en la última edición del SmackDown Live, donde se burlaron de John Cena y Nikki Bella.

Calentando la pelea de parejas que tendrán el próximo 2 de abril en WrestleMania 33, The Miz y Maryse decidieron hacer una parodia de la relación amorosa de ambas superestrellas de SmackDown.



Utilizando el top rojo característico de Nikki Bella, Maryse conversó con una imitadora de su hermana Brie. "Creo que mi novio John Cena, a quien amo mucho, me va a proponer matrimonio", aseguró.



De pronto, un The Miz disfrazado de John Cena la obligó a bajar los pies de la mesa. Y bromeando con pedir su mano, al final solo le reventó un globo en la cara. ¿Responderán el 'Marine' y su novia a esta broma de mal gusto?



TAMBIÉN LEE...