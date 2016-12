Dean Ambrose no la pasó bien en la última edición de WWE SmackDown Live. El ‘Lunático’ tuvo el duro reto de enfrentarse a Luke Harper, pero no se imaginó que terminaría siendo castigado por todos los miembros de The Wyatt Family.

Sobre el inicio de la lucha fue Luke Harper quien tomó el control. Incluso llegó a lanzar a Dean Ambrose de cara contra el esquinero. Sin embargo, el ‘Lunático’ logró recuperarse y, tras saltar de la tercera cuerda, imactó sobre la humanidad de Randy Orton y Bray Wyatt.

La lucha se definiría luego de que Dean Ambrose lograra esquivar un Discus Lariat, para luego encajar la Magistral sobre Luke Harper. De esta forma consiguió ganar la pelea en el conteo hasta tres.

Tras el combate, Randy Orton y Bray Wyatt ingresaron al cuadrilátero para vengar a Luke Harper. Un RKO de la ‘Víbora’ mandaría a la lona para que toda The Wyatt Family termine celebrando con sus Campeonatos de Parejas.

PREVIA :

La WWE vive de revanchas, y SmackDown Live no es la excepción. Este martes (8:00 pm, vía FOX Sports 3), Luke Harper volverá a enfrentarse a Dean Ambrose, quien lo eliminó la semana pasada en la pelea por ser el contendiente número 1 al título mundial.

Debido a la lesión de Zack Ryder, Heath Slater, Konnor y Tyler Breeze se enfrentarán para ser los aspirantes al campeonato de parejas. El ganador chocará con La Familia Wyatt.

Alexa Bliss sufrió ante Becky Lynch y se especula está lesionada, aunque Daniel Bryan no lo cree así. Es por ello que la obligará a defender el título femenino esta noche.

Además, el actor Ryan Phillippe hará una aparición especial en el show.

