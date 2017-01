El joven boliviano Felipe Laguna, de 20 años, que la tarde del jueves esquivó milagrosamente el coche del piloto español Carlos Sainz (Peugeot) cuando comenzó a dar vuelcos en la ruta del Dakar 2017, aseguró que fue "una impresión única" y un "gran susto", pero que se encuentra en "perfecto" estado.

Laguna filmó con su teléfono celular el accidente y las impresionantes imágenes de cómo el coche de Sainz vuelca y se le venía encima se han hecho virales y han circulado por todo el mundo.



El joven dijo que se encontraba en el lugar denominado Quebrada Seca junto a otros tres varones, a los que no conocía, y todos se salvaron por poco de ser embestidos por el vehículo del español. Apuntó que tras la caída del coche en la quebrada la gente del lugar solamente pensó en saber quién era el piloto y en ayudarle.



Otro vídeo del accidente de los aficionados con mayor perspectiva muestra que el coche da varias vueltas tras salir de la curva y luego cae al fondo de un barranco, mientras el grupo de espectadores que estaba ahí corre hacia abajo en medio de la polvareda.



El accidente se produjo cerca de la localidad boliviana de Tupiza, en la cuarta etapa del rally. Sainz, que era uno de los máximos candidatos a ganar el Dakar 2017, salió ileso pese a la gravedad del accidente, pero más tarde se vio obligado a abandonar la prueba.



"Hemos entrado demasiado rápido en una curva, he golpeado el interior y el coche ha volcado. Nuestras opciones de cara a la victoria se han esfumado, así de sencillo. Y no creo que podamos continuar", dijo el español anoche al llegar al campamento.



Los malos augurios se hicieron realidad y Sainz tuvo retirarse de la competencia después de que sus mecánicos comprobaran que los daños sufridos por el coche no podían ser reparados a tiempo.



(EFE)



