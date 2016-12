El 11 ideal del mundo en el 2016: los cracks que mejor lo hicieron en el año

Consideramos que es el once ideal más justo por lo realizado por cada jugador en el año con respecto a sus clubes como selecciones. Del mismo modo, realizamos la elección de los futbolistas para que el equipo no pierda peso en posiciones, a diferencia de otros ‘11’ en donde no se ubica un volante pívot o un mixto que pueda recorrer el terreno de juego.

De esta forma, ubicamos a Arturo Vidal como Kanté en este equipo, por el nivel alcanzado en la Selección de Chile y Francia, respectivamente, así como Bayern Munich y Leicester City y Chelsea, en el caso de Kanté. ¿Qué tal te parece este cuadro que hemos presentado? ¿Consideras que faltó algún futbolista? Creemos que ofensivamente y defensivamente, es un equipo bastante completo y con potencial futuro en la actualidad.

