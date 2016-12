El AC Milan rompió una sequía de cinco años sin títulos proclamándose campeón de la Supercopa de Italia al superar en la tanda de penales (4-3 tras empate 1-1) a la favorita Juventus, este viernes en un duelo disputado en Doha, la capital de Catar.

Giorgio Chiellini había abierto el marcador para la Juventus en el minuto 18, antes de que Giacomo Bonaventura igualara en el 38.

En la tanda final, la Juventus terminó derrotada por los fallos de dos de sus hombres, el croata Mario Mandzukic y el argentino Paulo Dybala, que terminó llorando. En el Milan, sólo Gianluca Lapadula falló su lanzamiento y el joven arquero de 17 años Gianluigi Donnarumma fue clave en la victoria.

“Me gustaría pensar que este partido es el inicio de una nueva era, nos gustaría que fuera un punto de salida. Este triunfo nos dará confianza”, celebró el entrenador del Milan, Vincenzo Montella.

Con este título, el Milan, que suma además su primer título desde 2011, alcanzó con 7 Supercopas a la Juventus en lo alto del palmarés.

Fuente: AFP

Mira los goles de la victoria en penales de AC Milan sobre Juventus en la Supercopa de Italia

