AC Milan vs. Cagliari se enfrentan este domingo en el marco de la jornada 19 de la Serie A de Italia. Ambos equipos se verán las caras en el Giuseppe Meazza desde las 12:00 p.m. (hora peruana) con transmisión de ESPN 2.



Luego de el parón navideño y de Año Nuevo, vuelve el fútbol para los 'Rossoneros', que buscan el triunfo, algo que no conocen desde hace dos fechas. Escalar del quinto lugar y los 33 puntos es el objetivo próximo.



El colombiano Carlos Bacca fue convocado por el entrenador de AC Milan, Vincenzo Montella, que no aseguró la continuidad del delantero. "¿Bacca y Niang invendibles?, no, ni siquiera yo soy invendible", dijo en rueda de prensa.



Cagliari despidió el 2016 con una victoria (4-3 sobre Sassuolo), que le hizo romper una línea de tres juegos sin sumar de a tres. El 'Rossoblu' es decimotercero con 23 unidades.





AC Milan vs. Cagliari: probables alineaciones

AC Milan: Donnarumma, Abate, Paletta, Romagnoli, De Sciglio, Bonaventura, Locatelli, Pasalic, Niang, Bacca, Suso.



Cagliari: Rafael, Pisacane, Ceppitelli, Alves, Capuano, Isla, Barella, Di Gennaro, Joao Pedro, Farías, Sau.

