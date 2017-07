Claudio Pizarro cerró su tercera etapa en el Werder Bremen el pasado domingo, tras el pronunciamiento oficial del mismo club vía sus redes sociales. Ailton, Su 'socio del gol', se pronunció al respecto en una conversación con Depor vía telefónica.

¿Qué nos puedes decir sobre la decisión del Werder Bremen de no contar con Claudio Pizarro para la próxima temporada?

El club se equivocó en tomar esta decisión. Siempre es necesario contar con jugadores de experiencia. Pero siempre habrá cosas del fútbol que uno nunca va a entender ni siendo jugador. El Werder Bremen necesita un jugador como él por lo que representa en la historia del club.

Días previos, Jurgen Born, expresidente del Werder Bremen, comentó que Claudio Pizarro merecía una mejor salida del club, ¿opinas lo mismo?

​Sí, claro. Es una situación bien complicada. Estoy de acuerdo con las palabras de Jurgen Born, puesto que Pizarro le dio muchas cosas al equipo. Yo respeto y quiero mucho al Werder Bremen por ser mi primer club en Europa y mi salida fue distinta a la de Claudio. La primera vez que el 'Bombardero' salió del equipo dejó un dinero importante con su venta al Bayern y ese dinero ayudó mucho. Los aficionados ahora están dolidos por esta decisión de los dirigentes.

Claudio Pizarro dio unas declaraciones al departamento de prensa del Werder Bremen agradeciendo por todas las experiencias y títulos que ganó en ese equipo.

​Yo conozco muy bien a Claudio Pizarro y me imagino como se debe sentir. Es un momento duro por todo lo que vivió ahí. Yo creo que debieron renovarle porque es un ejemplo como profesional y un modelo a seguir para los futbolistas jóvenes.

¿Te haz comunicado con él mostrándole tu apoyo?

He preferido que primero asimile la noticia. En estos momentos es importante dejarlo tranquilo al lado de su familia. De acá a dos semanas estaré viajando a Bremen por unos compromisos y ojalá me pueda juntar con él. Solo le escribí a través de mi cuenta de Instagram para darle mi apoyo. En estos momentos necesita el apoyo del Werder Bremen y no lo tiene, eso es doloroso.



El técnico Alexander Nouri enfatizó que no le renovaron por las constantes lesiones que tuvo esta temporada, ¿qué opina al respecto?

Que no me venga con esas excusas tontas. Al entrenador del Bremen lo conozco muy bien, es un muchacho y recién está teniendo experiencia en ese puesto. Un jugador como Claudio Pizarro le hubiese ayudado a seguir manejando el grupo de la mejor manera para equilibrar el equipo. Lo que señaló sobre su salida no es la verdad, considero que hay otros motivos, pero por obvias razones no lo puedo decir.

¿Dónde le sugieres a Claudio Pizarro que siga su carrera?

Se nota que él todavía tiene ganas de jugar. Físicamente se encuentra apto para seguir en la alta competencia. No sé qué cosas tenga en mente, pues en la Bundesliga ya algunos equipos han empezado pretemporada. Un jugador como Claudio Pizarro no se puede retirar así de esa manera. El fútbol necesita personas como él.

Ojalá el Werder Bremen le de un homenaje como se merece...

A mí me lo hicieron en el 2014 y fue espectacular. Yo voy a pelear con el club para que también le hagan un homenaje como se lo merece junto a los aficionados. Es una obligación del club hacerle esa ceremonia de despedida, puesto que fue un jugador muy importante para el club y la Bundesliga. Estamos hablando del máximo goleador extranjero del fútbol alemán, no se puede retirar así.



No cualquiera la 'rompe' en la Bundesliga, ¿cuál consideras que fue la clave?

​Desde que llegó siempre tuvo los objetivos claros, puesto que se preocupo mucho en cuidar su físico. Claudio Pizarro fue un goleador 'nato', potente y pocos han destacado como él en la Bundesliga.