Alan Ruschel: el mensaje del “renacimiento” del sobreviviente del Chapecoense

Alan Ruschel fue uno de los sobrevivientes a la tragedia del Chapecoense y uno de los jugadores que será recordado en el 2016 por sus emotivas palabras tras salvarse de un accidente de avión que tuvo 71 fallecidos en su camino a la ciudad de Medellín. Ruschel está con vida, se lo agradece a Dios y así lo demostró en una publicación en Instagram.

“Muy feliz de pasar este día con ustedes. ¡Que este año 2017 sea tremendo y que sea el de mi renacimiento! ¡Gracias a Dios por un año más, por un día más!”, escribió el defensa que pronto espera entrenarse con sus compañeros del Chapecoense.

Días antes, en una entrevista, Ruschel había confesado que salvó su vida al cambiarse de asiento en el avión de LaMia. “Yo estaba sentado en una de las últimas tres filas. Me acuerdo que Follman (otro de los sobrevivientes) me llama y me dice que se siente conmigo”, agregó en ese momento el defensa a las cadenas más importantes de su país.

El futbolista, quien se recupera de una lesión en la columna, ha confesado que volverá a jugar profesionalmente y que se ya se prepara para regresar al césped. Esperemos que por el bien de él, así como del fútbol, que sea un regreso triunfal con la camiseta verde de quien se ha vuelto uno de los cuadros más queridos de toda Sudamérica.

