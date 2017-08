Primero Ousmane Dembélé y ahora Pierre-Emerick Aubameyang. El Borussia Dortmund padece en el mercado de fichajes. Sus jugadores quieren irse a equipos más competitivos o tienen deseos millonarios para la próxima temporada. Barcelona aún negocia por el pase del delantero francés y este lunes Aubameyang se fue de los entrenamientos, argumentando un resfrío, en medio de las especulaciones sobre su video publicado en redes sociales.



Pasa que el delantero de Gabón, máximo artillero de la Bundesliga pasada con 31 goles, colgó ayer un video en las redes sociales en el que declaraba su amor al Milan, club que precisamente se había interesado por sus servicios en esta temporada. No obstante, el cuadro teutón no quiso negociar con ellos ni la Superliga China, puesto que no tiene pensado una venta hacia un delantero que los puede hacer pelear el campeonato alemán.



No debió sentar nada bien en el club la indiscreción de ‘Auba’, que parece que no se rinde en busca de una salida y va protagonizando alguna que otra salida de tono. Sin ir más lejos, después de colgar el vídeo, se retiró del entrenamiento a la media hora. Según comunicó el propio club a través de las redes sociales, fue a causa de un “resfriado”.



¿Llegará al AC Milan? El mercado de pases cierra el 31 de agosto, apenas quedan unos días y este fin de semana será el reinicio de la liga italiana como alemana.



Cristiano Ronaldo y el jugador que le dijo que “copie” a Messi