Cada vez son más los jugadores que deciden cambiar el fútbol competitivo por los millones que ofrece el fútbol chino. Lo hemos visto en las últimas semanas con Carlos Tevez, Oscar, Michael Essien, entre otros jugadores que para Arjen Robben, ya "consideran sus carreras acabadas".

Así ha calificado el volante del Bayern Munich a los traspasos al fútbol chino de grandes jugadores en las últimos tiempos. La explicación se dio luego que el holandés renovará contrato por una temporada más con el equipo de la Bundesliga.



"Un traspaso a China sería algo completamente diferente, básicamente estaría reconociendo que mi carrera ha terminado. Quiero seguir jugando al más alto nivel el mayor tiempo posible", dijo Arjen Robben en una entrevista a 'Radio 538'.

"Lo de China en este momento es una locura. Están ofreciendo algunas cifras locas. Tuve algunas ofertas. El dinero sobre el papel es tanto que entiendo que por lo menos hay que considerarlo. No entiendo a los jugadores que se van a China a la edad de 27 o 28", agregó el crack del Bayern Munich.



► ¡Así no Cristiano, así no! La actitud del crack portugués con un hincha que le dio un regalo.

LEE TAMBIÉN...