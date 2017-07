Ya tiene definida a la estrella para pelear el título de la Serie A y borrar aquellas malas temporadas. El Inter de Milan quiere dejar atrás las discretas campañas de los últimos años, y para eso está dispuesto armar un equipo a la altura. No pretende dejar solo al AC Milan y sus diez fichajes en el mercado de pases. El club italiano busca jugadores de jerarquía para reforzar el plantel, y una de las grandes apuestas es convencer a Arturo Vidal.



El cuadro nerazzurri está dispuesto a hacer una millonaria oferta por el volante de ‘La Roja’ y el Bayern Munich. Así lo ha confirmado el gerente, Walter Sabatini, quien reconoció que el futbolista que "Inter sigue con mucho interés". ¿Y quién no la verdad?



"Vamos a ver si hay algo que podemos hacer, pero no es fácil", reconoció el ex director deportivo de la Roma sobre las negociaciones con respecto al ‘Rey’ Arturo. Y ese algo tiene relación con el papel fundamental que Vidal tiene el esquema de Carlo Ancelotti en Bayern Munich, y su identificación con Juventus en Italia.



De todas formas, el equipo italiano trabaja desde hace un tiempo en una propuesta concreta por el mediocampista. Una oferta que rondaría los 60 millones de euros, casi el doble de lo que costó su traspaso de Juventus a Alemania hace un par de temporadas.



