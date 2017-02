Bayer Leverkusen vs. Mainz 05: se enfrentan este sábado en BayArena por la fecha 22 de la Bundesliga. Chicharito Hernández irá desde el vamos en el equipo de Schmidt. (09:30 am hora peruana, 10:30 am hora México / ESPN Internacional )

Bayer Leverkusen quiere borrar el pésimo resultado que encajó ante el Atlético de Madrid por Champions League en su estadio. El cuadro alemán quiere lavarse la cara en la Bundesliga, donde tampoco la pasa bien.

Si Bayer Leverkusen quería ser protagonista de la Bundesliga, la posición que ocupa actualmente no se lo permite. Los de Schmidt necesitan una victoria para tentar, nuevamente, un torneo internacional.

Por su parte, el Mainz 05 se sitúa en la decimosegunda casilla con 25 unidades. Los de Nouri vienen de caer ante el Werder Bremen por 2-0.

Mainz necesita un triunfo urgente, ya que tiene la urgencia de salir de dicha posición y alejarse de la incómoda zona de descenso. El elenco alemán, quien no participa en ningún torneo internacional, todavía tiene chances de llegar a uno.

