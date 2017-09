Las reacciones tras la salida de Carlo Ancelotti del Bayern Munich siguen apareciendo por todos lados y de distintas esferas del club 'bávaro'. Y a las palabras del propio técnico italiano, algunos directivos e incluso jugadores, fue el turno del presidente del club, Uli Hoeness, quien reveló las razones que llevaron a la directiva a prescindir del entrenador.

Y grande fue la sorpresa cuando confesó un 'secreto de vestuario': "Ancelotti tenía a cinco jugadores en contra suya, lo cual era insostenible. Como entrenador, no puedes tener a jugadores estrella en tu contra. En mi vida aprendí un dicho: el enemigo en tu cama es el más peligroso. Por eso tuvimos que tomar medidas", dijo el Hoeness a 'Funke Sport'.

¿Y qué jugadores tenía en contra Ancelotti?

No hace falta hurgar mucho en la interna del grupo para averiguarlo. De hecho, basta sólo ver la alineación del último encuentro ante el PSG (derrota por 0-3 y detonante de la situación), para darse cuenta de que Ancelotti dejó en el banquillo a Ribery, Robben, Hummels y Boateng.

"No me arrepiento de nada", dijo el técnico, y precisamente el mantener su posición firme respecto a algunos jugadores habría sido la gota que rebalsó el vaso.



Tanto Ancelotti como su predecesor Pep Guardiola, que no consiguió ganar la Liga de Campeones en tres años con Bayern pese a ser considerado uno de los mejores técnicos del mundo, pasaron trabajos para satisfacer expectativas luego del triple cetro de Jupp Heynckes, que ganó la Bundesliga, la Champions y la Copa de Alemania en el 2013.