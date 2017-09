Más claro que el agua. Elex jugador del Bayern Munich y de la selección alemana, Stefan Effenberg, cree que Lewandowski debería salir del Bayern “si no está contento”. En su columna en la publicación t-online.de de este domingo, Effenberg apunta que con el dinero de una venta del delantero polaco se podría fichar a talentos alemanes y diseñar un Bayern “con un núcleo más alemán”. Y claro, como se encuentra el mercado de pases, todo podría pasar.



Según el exinternacional, el Bayern va a perder la lucha con equipos como el PSG o el Barcelona, “dispuestos a pagar 100, 150 y 200 millones por un jugador”, cuando “por la misma suma puedes tener seis o siete alemanes”. Effenberg agrega que, cuando el nuevo centro formativo del equipo alemán esté acabado, la estrategia debería ser crear un “FC Bayern Alemania”, algo que por lo general siempre ha sido en la política de los muniqueses, fichar siempre a los mejores talentos de la Bundesliga.



"Tenemos potencial en Alemania, 30 o 40 jugadores de clase mundial, hemos ganado el Mundial, la Confederaciones y el Europeo sub-21", recordó. Effenberg señaló una lista de jugadores alemanes jóvenes que el equipo bávaro debería fichar para este proyecto.



“Goretzka, Emre Can, Hector, Havertz… si el Bayern quiere esta estrategia, deben comprometerse completamente”, agregó el ex mediocentro alemán. “En los próximos años, tienen que separarse de los jugadores extranjeros, incluido Lewandowski”, concluyó Effenberg. ¿Le hará caso a su referente? Bayern perdió este fin de semana frente al Hoffenheim pese a la diferencia de calidad entre cada una de las plantillas.



La imprudente patada de Renato Sanches que es viral en Inglaterra. (Video: YouTube)