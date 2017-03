Una de las jóvenes apariciones que se vio en el el mundo del fútbol, el 2016, fue la de Joshua Kimmich. De la mano de Pep Guardiola, el jugador empezó a ganar protagonismo en el Bayern Munich y se convirtió en habitual titular. Sin embargo, las cosas cambiaron de un año a otro. Hoy, con Carlo Ancelotti, el ex Leipzig no goza de la confianza necesaria y, por ello, ha mostrado su molestia dejando la puerta abierta para una eventual salida.

"No me importa entender las razones, no entiendo esta situación y quiero cambiar. El entrenador sabe que puedo jugar en varias posiciones, en el centro del campo, en la derecha, también en el centro de la defensa. Por eso tiene muchas opciones para usarme", señaló Kimmich en las últimas horas.



Ancelotti, en Bayern Munich, ha optado por usar con frecuencia a futbolistas más experimentados. Lahm, por ejemplo. "Conozco mis debilidades y trabajo en ellas, especialmente cuando no estoy siendo titular, trato de hacer más. En la Bundesliga tenemos una buena ventaja y tal vez se podría rotar", agregó Joshua Kimmich.

En lo que va de la temporada, Kimmich ha participado en 18 de los 24 encuentros de los bávaros en la Bundesliga. Sus buenas actuaciones, el año pasado, lo llevaron a ser considerado por Joachim Löw para la Eurocopa de Francia. Es más, fue titular en cuatro ocasiones.

